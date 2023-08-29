أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة.. كم سعر عيار 21؟

تستمر أسعار الذهب في التراجع خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا بنحو 15 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، مقارنة مع أسعار أمس الاثنين، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في مصر، داخل محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن داخل محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة 2220 جنيها للشراء، مقارنة بـ2235 جنيهًا للجرام سعر أمس الاثنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 2537 جنيها، في محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1269 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن داخل محلات الصاغة 17 ألفا و840 جنيها.