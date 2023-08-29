كم خسر الذهب خلال يومين؟.. عيار 21 الأكثر انخفاضا

تواصل أسعار الذهب تسجيل خسائر في الأسواق المحلية لتقدر على مدار اليومين الماضيين بنحو 40 جنيهًا للجرام بالنسبة لسعر الذهب عيار 21 اليوم، مقارنة مع أسعار الأحد الماضي، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، خسائر الذهب على مدار يومين:

خسائر الذهب عيار 21

خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 40 جنيهًا على مدار يومين، إذ سجل سعر الجرام الآن 2225 جنيهًا، مقارنة بـ2265 جنيها سعر الجرام يوم الأحد الماضي.

خسائر الذهب عيار 24

وتقدر خسائر جرام الذهب عيار 24 بنحو 34 جنيهًا على مدار يومين؛ إذ سجل سعر الجرام الآن 2543 جنيهًا، مقارنة بـ2577 جنيها سعر الجرام يوم الأحد الماضي.

خسائر الذهب عيار 24

وبلغت خسائر جرام الذهب عيار 18 نحو 24 جنيهًا على مدار يومين، إذ يسجل سعر الجرام الآن 1907 جنيهات، مقارنة بـ1933 جنيها سعر الجرام يوم الأحد الماضي.