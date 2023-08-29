سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تغيرات ملحوظة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، تغيرات ملحوظة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2230 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، داخل محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، داخل محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة 2230 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الحالي بمحلات الصاغة 2549 جنيها، في محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1911 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1487 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1274 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن داخل محلات الصاغة 17 ألفا و840 جنيها.