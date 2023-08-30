«الرعاية الصحية» في بورسعيد تنعى مدير قسم موارد بشرية بمركز طب أسرة

نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، الدكتور محمد عثمان، مدير قسم الموارد البشرية بمركز طب أسرة بلال بن رباح، والذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وقدمت هيئة الرعاية الصحية خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيين المولى عز وجّل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملائه بالعمل الصبر والسلوان.

حزن على وفاة الطبيب

وسادت حالة من الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ونعت الصفحات الفقيد الشاب والذي تزوج منذ 4 أشهر فقط.

وأعلنت أسرة الفقيد أداء صلاة الجنازة عليه بأحد المساجد بمنطقة القابوطي، في حي الضواحي، ودفن الجثمان بمقابر الأسرة ببورسعيد.