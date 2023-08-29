موعد استلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية في بورسعيد.. فترات صباحية ومسائية

أعلنت محافظة بورسعيد موعد استلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية في منافذ محددة يوميًا، إذ يقدم خدمات متعددة منها التموين والتأمين الصحي الشامل ويعد بطاقة إلكترونية مسبوقة الدفع، ويساعد على تأكيد وصول الدعم لجميع المستحقين، والحد من عملية التلاعب والاستيلاء على الدعم المقدم للمواطنين.

كما يتم استخدام الكارت الموحد في خدمات الإيداع واستقبال المبالغ مباشرة على البطاقة، وإتمام عملية الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بالبريد المصري

موعد استلام الكارت الموحد في بورسعيد

ونوهت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن عن موعد استلام الكارت الموحد من منافذ البريد يوميًا ما عدا يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 6:00 مساء.

كما أعلنت موعد استلام الكارت الموحد في فترات مسائية من منافذ أخرى وهي مكاتب التموين والتأمين الصحي الشامل وديوان عام المحافظة يوميا ما عدا يوم الجمعة، من الساعة 4:00 عصرا وحتى 9:00 مساء.

رسائل نصية بموعد استلام الكارت الموحد

وكانت المحافظة أعلنت في وقت سابق البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر التليفون المحمول لتأكيد موعد استلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية مسبوقة الدفع وأماكن الاستلام، وذلك بعد إجراءات استخراج حيث يتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري من خلال تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون المحمول مسجل باسم هذا الشخص لدى إحدى شركات المحمول كما أن الكارت مزود ببصمة إلكترونية، ويمكن للشخص استخراج الكارت الموحد عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية.