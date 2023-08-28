رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها

افتتح الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها، والذي ينظمه المركز القومي للبحوث، وتم خلاله مناقشة دور تقنية الأغشية في المجالات ذات الأولوية الأعلى مثل لتطبيقات الصناعية، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه.

ويشرف على المؤتمر المركز القومي للبحوث، متمثلا في مجموعة الفلاتر المسطحة وتكنولوجيا الأغشية، بالتعاون مع جامعة بورسعيد وجمعية تكنولوجيا المياه، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، والدكتور محمود بهجت رئيس المعامل المركزية ومراكز التميز، والدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور أحمد شعبان رئيس شرف المؤتمر، والدكتور كمال النحاس سكرتير عام المؤتمر.

تعزيز التعاون الدولي

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإقامة مثل هذه الفعاليات ومشاركة الجامعة فيها لتعزيز التعاون الدولي، مما يساهم في زيادة السمعة العالمية للجامعة، ويؤهلها إلى التقدم في التصنيف على مستوى الجامعات، وكذلك تشجيع الباحثين على المشاركة في المؤتمرات الدولية.

وأوضح أن المؤتمر يناقش دور تقنية الأغشية في المجالات ذات الأولوية الأعلى مثل تطبيقات الصناعية ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه، ويفتح قنوات جديدة لربط الأكاديمية مع الصناعة في هذا المجال، واستكشاف روابط جديدة بين أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأغشية وإنشاء صناعة احتكاك الأغشية في مصر.

المؤتمرات العلمية فرصة لتبادل الأفكار

وأكدت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمرات العلمية تعد فرصة عظيمة لجميع أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتبادل الأفكار والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي، حيث تشهد الجامعة تطورا كبيرا في هذا المجال.