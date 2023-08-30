5 معلومات عن إعصار إيداليا المدمر.. رياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة

طالبت السلطات الأمريكية من سكان المناطق الساحلية في 23 مقاطعة بالإخلاء العاجل والتوجه إلى الملاجئ أو الفنادق التي تقع خارج مناطق الخطر بسبب إعصار إيداليا المدمر، والذي من المتوقع أن يصل سواحل فلوريدا صباح اليوم، مع إصدار أوامر إخلاء كثيرة وتحذيرات من فيضانات، مع تنبيهات أنّ العاصفة قد تزداد زخماً لتصبح شديدة الخطورة قبل وصولها إلى اليابسة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات حول إعصار إيداليا المدمر، وهي كالتالي:

1- إيداليا هو إعصار من الفئة الأولى.

2- تصحب إعصار إيداليا رياح عاتية تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة.

3- إعصار إيداليا يتزايد زخمه قبالة السواحل الجنوبية الغربية لفلوريدا ويتسبب بجو مداري عاصف في غرب كوبا وبفيضانات في هافانا.

4- مياه خليج المكسيك الدافئة التي تقترب من 31 درجة مئوية من المتوقع أن تحول إيداليا إلى إعصار كبير خطير للغاية قبل وصوله إلى اليابسة حسبما حذر المركز الوطني للأعاصير.

5- سيصل الإعصار صباح اليوم الأربعاء إلى ساحل فلوريدا المحاذي لخليج أبالاتشي ويمكن أن يسبّب فيضانات يرتفع فيها منسوب المياه إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمتار فوق مستوى الأرض.