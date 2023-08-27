تحذيرات من إعصار ولاية فلوريدا في أمريكا.. وإعلان حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في مناطق ساحل خليج المكسيك، بسبب إعصار ولاية فلوريدا المتوقع، وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في شبه جزيرة يوكاتان الشرقية وغرب كوبا، حيث تشير التوقعات إلى تحول نظام الطقس قبالة السواحل المكسيكية إلى عاصفة استوائية خلال الساعات المقبلة.

إعصار ولاية فلوريدا.. تحذيرات من الفيضانات

من جهته، أطلق المركز الوطني للأعاصير تحذيرًا بأن التقلبات الجوية المحتملة قد تسفر عن عدد من العواصف الخطيرة، والأمطار الغزيرة، ورياح قوية على سواحل خليج فلوريدا وبانهاندل خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع وفقًا للتوقعات أن تصل العاصفة الاستوائية وتتجه نحو التسمية «إداليا» بحلول غد الاثنين، وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت العاصفة ستتطور إلى إعصار في ولاية فلوريدا، فإنه يجب الانتباه إلى أن العواصف من هذا النوع قد تتسبب في فيضانات كبيرة وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، صرح ديسانتيس، بأنه قد أصدر أمر تنفيذي بهدف التحذير والاستعداد للعاصفة المتوقعة في الأيام المقبلة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تخصيص الموارد والتجهيز لإدارة الطوارئ في فلوريدا، وتمهيد السبيل أمام السكان للتحضير لمواجهة العاصفة التي قد تتطور إلى إعصار في الأسبوع المقبل.