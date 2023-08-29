إصابة شخصين وإجلاء العشرات جراء انهيار أرضي في إيطاليا بسبب إعصار بوبيا

أصيب اثنان في حادثي سير بسبب سقوط الأشجار في روما وانهيار أرضي حدث جراء إعصار بوبيا الذي ضرب إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، وأوضحت الشرطة المحلية أنها نفذت نحو 80 تدخلا خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة في المنطقة الساحلية بالعاصمة.

Con 290 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, un terzo delle precipitazioni registrate dall'inizio dell'anno, la Val Chiavenna è una delle zone della Lombardia più colpite dal maltempo. Confermata anche per domani l'allerta rossa pic.twitter.com/XzoVX8hlfM — Tg3 (@Tg3web) August 28, 2023

إصابة شخصين وإجلاء العشرات في إيطاليا

وبحسب شبكة «سكاي تي جي الإيطالية»، تسبب إعصار بوبيا في تحطم جزء من الصخور مساء أمس، في بيسوستشيو بمقاطعة فاريزي، وحدث انهيار أرضي نتيجة سوء الأحوال الجوية وتساقطت بعض الصخور باتجاه الوادي متجاوزة شبكات الحماية، مما هدد عدد كبير من المنازل، إذ تدخل رجال الإطفاء في مقر فاريزي على الفور، وجرى إجلاء نحو 16 شخصا.

وسقط 230 ملم من الأمطار في غضون ساعات قليلة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وعمليات إنقاذ عديدة داخل المنازل التي غمرتها المياه، بينما تحولت محطة برينسيب إلى شلال.

حالة تأهب في إيطاليا بسبب إعصار بوبيا

وأصدرت الحماية المدنية الإيطالية، حالة التأهب باللون الأحمر بشأن المخاطر التي قد يتسبب بها إعصار بوبيا في مدينة لومباردياً، ولا سيما في فالتشيافينا وبحيرات فاريسين وبريالبس ولاريو وبريالب الغربية.

وجرفت الانهيارات الأرضية والفيضانات الطرق المطلة على بحيرة كومو في شمال إيطاليا، حيث يخشى أن تسبب العواصف الشديدة كارثة كبيرة، تحديدا بعد أنً تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في حدوث فيضانات ودمار واسع النطاق في إيطاليا وإسبانيا.

يذكر أن إعصار بوبيا، جاء من النرويج، وعبر معظم أنحاء أوروبا الغربية وسقط في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جزر البليار يوم الجمعة الماضية، وامتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو وسط شمال إيطاليا بظواهر شديدة.