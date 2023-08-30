تفاصيل إحباط هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار روسي

نجح الجيش الروسي في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على أحد المطارات الروسية ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ميخائيل فيديرنيكوف، حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، أن الجيش الروسي اعترض اليوم هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مطار المقاطعة.

وأوضح عبر حسابه الشخصي على تطبيق تليجرام، أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الهجوم، مضيفًا «أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات وأن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار»، لافتًا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم في وقت لاحق.

استهداف أوكرانيا للأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة يهدف لرفع المعنويات الأوكرانية

وكانت تقارير صحفية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن استهداف أوكرانيا للأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين خاصة بعد توقف الهجوم المضاد، وفشله في استعادة السيطرة في المناطق الخاضعة للجيش الروسي.