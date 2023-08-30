ما حكم دفع الزكاة إلى الأخت الأرملة وغير القادرة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال لشخص يرغب في إخراج زكاة المال، لكنه واقع في حيرة ما بين أخته الأرملة، التي لديها ابنة في سن زواج، أم يعطيها لشخص غريب له لمواصفات نفسها.

ثواب إخراج الزكاة للأقربين

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، المذاع على القناة الأولى، أنه ينبغي أن يخرج زكاة المال لأخته الأرملة التي لديها ابنه في سن الزواج، وذلك ليحصل على ثوابين، الأول ثواب القرابة، والثاني ثواب الزكاة.

وأضاف أن الشخص الذي يزكي لفرد من قرابته سينال ثوابا أكبر، مستشهدا بقول الرسول عندما سأل: «لك أجران، أجر صدقة، وأجر القرابة»، ومن ثم إذا فعل ذلك سيكون من الأفضل له، فالأقربون أولى بالمعروف.

التعامل مع دوائر المجتمع

وتابع: «هذا السؤال يكشف بأن لدينا مشكلة كبيرة في مسألة التعامل مع دوائر المجتمع، حيث نهتم بالدائرة الأوسع، على الرغم من أن دائرة الأقرب هي الأهم، وتتمثل في دائرة الأسرة والعائلة، فكل واحد يجب أن يهتم بأسرته وعائلته ثم ذهب للمجتمع».