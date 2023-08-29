أول مستشارة قضائية بالإمارات: تصديت لمسؤولية تغيير نظرة المجتمع لذوي الإعاقة

قالت دكتورة منار حمدي، مستشارة لإدارة قضايا الدولة، إنها تكن كل احترام وتقدير لاهتمام دولة الإمارات بالمرأة بشكل عام، والمرأة المعاقة بشكل خاص، مضيفة: «ممتنة للثقة التي وُضعت بي، لحصولي على منصب مهم مثل ذلك، واعتباري أول مستشارة لإدارة قضايا الدولة بالإمارات ذات احتياجات خاصة».

منار: إعاقتي حملتني مسؤولية تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة

أضافت «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هذه الحالة التي وصلت لها من إعاقة فقد البصر، كانت منذ الصغر بسبب حادث مصطحب بخطأ طبي، ومرت بعدة مراحل لاستيعاب الوضع الجديد عليها، لافتة إلى أن المرحلة التي وصلت إليها، جعلت على عاتقها مسؤولية تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة، حتى وصلت المهمة لمناهج الدراسة، لاستيعاب كل طفل ظروفه وحقه بالممارسة بشكل طبيعي، مثل أي طفل.

مشاعر مختلطة بخصوص مناهج الدراسة للأطفال

وقالت: «لم يتم استئذاني بخصوص المناهج الدراسية، ووجود كتاب مشاركة به، بل فوجئت بزميلة تخبرني بمشاركتي، وكان ذلك بمثابة شعور مختلط بالسعادة والمفاجأة وعدم القدرة على تحمل تلك المسؤولية».

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.