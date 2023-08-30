تفاصيل 3 هزات أرضية ضربت عدة دول خلال 24ساعة.. قوتها من 5 لـ7.1 درجة

هزات أرضية شهدتها بعض الدول خلال الساعات الماضية، تنوعت بين البسيطة والمتوسطة والقوية، أقواها على الإطلاق كان زلزال إندونيسيا، الذي أثار مخاوف الكثيرين من أن تتبعه موجات تسونامي بسبب شدته.

زلزال قوي في إندونيسيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، رصد زلزال في إندونيسيا بلغت قوته7.1 درجات على مقياس ريختر، حيث ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا، على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 516 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

زلزال يضرب الصين

وضرب زلزالًا الصين بقوة 5 درجات على مقياس ريختر حسبما أعلن مركز الزلازل الصيني، أمس الثلاثاء، في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، في مقاطعة باتشو في منطقة كاشغر.

زلزال يضرب تركيا

وشهدت تركيا زلزلًا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، صباح أمس في منطقة كولو التابعة لولاية قونية وسط البلاد، بحسب ما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي، ووقع زلزال تركيا وقع على عمق 13.57 كيلومتر من سطح الأرض.