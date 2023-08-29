زلزال تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجات حذر منها العالم الهولندي

ضرب زلزال تركيا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة كولو التابعة لولاية قونية وسط البلاد، بحسب ما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي.

تفاصيل زلزال تركيا

وذكرت فرق إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية والمؤسسات ذات صلة بدراسات المسح الميداني، أن زلزال تركيا وقع في تمام الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي.

وبحسب ما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فإن زلزال تركيا وقع على عمق 13.57 كيلومتر من سطح الأرض.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزة أرضية بقوة 8 درجات

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، المرعبة التي حذر فيها من وقوع زلزال قد تتجاوز قوتها 8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وبالإضافة إلى الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، وأكد أنه قد أشار إلى هذه الظاهرة منذ نوفمبر الماضي، كما توقع حدوث نشاط زلزالي ضخم وارتفاع فرصة وقوع هزة أرضية عنيفة قد تتجاوز قوتها الـ8 درجات، وذلك استنادًا إلى مستويات الضغط التكتوني.