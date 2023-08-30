وزير الطيران المدني يدمج شركتين في «مصر للطيران»

قرر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «اكسبريس»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقيمة الفعلية للشركة، على أن تحل شركة «الخطوط الجوية» محل الشركة الأولى في جميع حقوقها، والتزاماتها، وتؤول إليها جميع أصول وممتلكات الشركة المندمجة.

دمج شركتين في مصر للطيران

يأتي ذلك وفقا لدراسات وإجراءات نفذتها الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني، والشركة القابضة لمصر للطيران، وعلى كتاب المستشار القانوني للوزير، وموافقته على الدمج.

الوقائع المصرية تنشر قرار الدمج

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير الطيران المدني بشأن اندماج الشركتين.

وكانت الجمعية العمومية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «اكسبريس»، والجمعية العمومية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قد وافقتا في وقت سابق على قرار الدمج.

ويعمل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وهيكلة قطاع الطيران المدني.