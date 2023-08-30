«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع الإلكتروني

خدمة جديدة وفرتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار التحديث والتطوير المستمر، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، تتمثل في إتاحة حجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع الإلكتروني، تيسيرا وتسهيلا على الركاب، لتكون المرة الأولى في مصر لإتاحة هذه النوعية من الخدمات.

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي، على جميع الأسئلة المُتعلقة بحجز التذاكر من منافذ الدفع الإلكتروني سواء طرق الحجز أو الاسترجاع أو عدد المنافذ المتاحة على مستوى الجمهورية، ونوعية القطارات المتاحة لها الخدمة، وفق تقرير رسمي لهيئة السكك الحديدية.

كم عدد منافذ الدفع الإلكتروني المُتاحة على مستوى الجمهورية؟

يبلغ عدد منافذ البيع المُتاحة على مستوى الجمهورية 320 ألف منفذ بيع.

كيف يتم حجز التذاكر؟

يتم الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني بالدخول على أيقونة سكك حديد مصر أو كود رقم 212.

وما هي نوعية القطارات المتاح الحجز لها؟

قطارات السفر التي يتم الحجز عليها هي نوعية «ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية».

وما هي آلية الحجز؟

يتم اختيار تاريخ الرحلة ومحطتي السفر والوصول ودرجة السفر، ويتم الحجز بالرقم القومي الخاص بالراكب.

كم عدد التذاكر المتاح حجزها؟

يمكن للراكب حجز التذاكر بحد أقصى 4 تذاكر.

هل يمكن حمل التذاكر لراكب آخر غير صاحب الرقم القومي؟

لا.. حذرت هيئة السكك الحديدية، من تواجد التذاكر مع راكب آخر غير صاحب الرقم القومي.

وما هي إجراءات إلغاء الرحلة؟

في حالة إلغاء السفر يتم إرجاع التذاكر إلى شبابيك الحجز بمحطة القطار وفق تعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، خبير النقل لـ«الوطن»، أنّ جميع الخدمات التي توفرها هيئة السكك الحديدية، تأتي تزامنا مع خطة وزارة النقل لتعظيم وسائل النقل الجماعي وجذب أكبر عدد من الجمهور خاصة أصحاب العربات الخاصة، ما يؤتي بعوائد إيجابية مباشرة وغير مباشرة على البيئة والاستثمار.