«الجنايات» تعاقب متهمًا بإحداث عاهة مستديمة لآخر بالمشدد 3 سنوات

عاقبت محكمة جنح القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالتعدي على آخر في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وإحداث عاهة مستديمة له بعد نشوب مشاجرة بينهما، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.

نشوب مشاجرة بين الطرفين

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم الذي يعمل سائق، قيامه في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بالتعدي على آخر بدائرة القسم وإحداث عاهة مستديمة له يستحيل برؤها بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم بضرب المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وإحداث عاهة مستديمة له بعد نشوب مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.