رابط موقع تنسيق الجامعات للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.. اتبع 5 خطوات

خلال ساعات قليلة، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع التنسيق والاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023-2024، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التقديم الإلكتروني لطلاب المرحلتين الأولى والثانية شعبتي «علمي- أدبي».

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

وقالت وزارة التعليم العالي، إن رابط موقع التنسيق والاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023 يجرى الإعلان عنه بعد انتهاء اللجنة العليا من أعمال فرز الرغبات للطلاب والتحويلات، ويكون ذلك طبقًا للقواعد والنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، ولكن يجب على الطالب أن يكون مستوفي الشروط اللازمة للكلية المراد التحويل لها وفق المجموع واجتياز القدرات.

ومن خلال عدد من الخطوات يمكن للطالب معرفة رابط موقع التنسيق والاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب، باتباع الآتي:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني المرفق هنا.

الخطوة الثانية: اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الخطوة الثالثة: الضغط على نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

الخطوة الخامسة: تظهر للطالب الكلية التي جرى ترشيحه إليها، وذلك فور إعلان النتيجة.