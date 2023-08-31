تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوفير عدد من القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية بمحافظات الجمهورية على مدار اليوم والليلة ، للتيسير السفر على المواطنين.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، اليوم الخميس، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء:

مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد

- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرًا.

- قطار رقم 955 القاهرة - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

- قطار رقم 959 القاهرة - الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.40 مساءً.

- قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 956 بورسعيد - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط الإسكندرية - القاهرة

- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - الإسكندرية

وجاءت مواعيد القطارات اليوم بخط القاهرة- الإسكندرية على النحو التالي:

- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط المنصورة - دمياط - القاهرة

- قطار رقم 966 دمياط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 عصرًا.

- قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.45 مساءً.

- قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

- قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

- قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

- قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساءً.

- قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 19.20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط بورسعيد - سوهاج

-قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

- قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط، موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خطوط القاهرة والوجه القبلي

- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط أسوان - القاهرة - الإسكندرية

-قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

- قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم على خط أسوان- القاهرة

- قطار رقم 987 الأقصر- القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مسا