«الإدارية العليا» ترفض طعن موظف بالسكك الحديد على تغريمه ضعف أجره

رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، طعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، على تغريمه غرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لمخالفته القواعد والتعليمات الخاصة بالعمل.

الطاعن لم يؤد عمله

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 13 لسنة 59 ق، أنّ الطاعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، في الفترة من عام 2009م حتى عام 2012م بوصفه السابق وبدائرة عمله المُشار إليها، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وذلك بأن:

1- تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين بالوظائف القيادية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2010م حتى نهاية عام 2012م، إذ كان عدد الوظائف الخالية عام 2010م هو 114 وظيفة وفي عام 2011م كان يوجد عدد 128 وظيفة خالية وفي عام 2012م كان يوجد عدد 122 وظيفة خالية وفقًا لاستمارات الوظائف العُليا، ما أدى إلى زيادة الوظائف الخالية من 114 إلى 128 وظيفة.

2- أهمل في الإشراف في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب على التشغيل الفترة من 27/12/2009م وحتى الإعلان عنها في 15/10/2011م.