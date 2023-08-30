الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023.. تخصصات مختلفة في انتظارك

كشف السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023 للناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول والثاني، وذلك بمختلف الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات، موضحا أن العرض والطلب ومدى تقدم الطلاب للالتحاق بالكليات هي الفيصل النهائي في الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023

وأوضح المشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023 تتمثل في العديد من التخصصات، وتتمثل في تربية نوعية موسيقية، تربية رياضية بنين و بنات، والحقوق، والتربية الفنية، والآداب، والمعاهد الفنية التجارية، والمعاهد الصناعية، والخدمة الاجتماعية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، ومعاهد نظم المعلومات، السياحة والفنادق.

تنسيق الجامعات 2023

يمكن للطلاب الاطلاع على الأماكن الشاغرة والكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023 للناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول والثاني عبر هذا الرابط .