«إعداد القادة» ينظم زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة في مركز قوص بقنا

نظم معهد إعداد القادة لطلاب ملتقى سفراء الجنوب، زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة في مركز قوص بقنا، في قرى المفرجية والكلالسة، ضمن القرى المستهدفة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري وتحقيق حياة كريمة لأبناء المجتمع، لتعريف الطلاب بأهمية المشروعات القومية، ودورها في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع، بما يساهم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال الزيارة، إنّ الملتقى يهدف لتخريج شباب لديهم وعي ليكونوا سفراء الجنوب، من خلال بناء قدرات الطلاب وتطوير المهارات وتطوير الذات، مؤكدا أنّ هؤلاء الطلاب على عاتقهم رسالة مهمة لا من نقلها إلى بقية زملائهم لنشر الوعي، ويكونوا على قدر كبير من تحمل المسؤولية تجاه النفس أولا وتجاه البلد.

وأشاد الدكتور كريم همام، خلال اليوم الختامي لملتقى سفراء الجنوب، بمدى التزام الطلاب ورؤيتهم البناءة، مؤكدا أنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، إيمانًا بأهمية بناء جيل مبدع ومبتكر وكوادر شبابية تستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.