تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اعرف رابط تسجيل الرغبات والحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لبدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحد أدنى 205 درجات للشعبة العلمية و205 درجات للشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. تسجيل رغبات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات واختيار الكليات متاح عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، موضحة أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن عدد طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يبلغ 134 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.