مواعيد الكشف الطبي لكليتي الألسن والحاسبات الذكاء الاصطناعي بالغردقة

أعلن مسؤولو فرع جامعة جنوب الوادي عن موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد بكليتي الألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي تحت إشراف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع البحر الأحمر.

موعد الكشف الطبي لطلبة كلية الألسن بالغردقة

وكشف الدكتور سعدي الغول عميد كلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي في تصريحات لـ«الوطن» عن أن موعد الكشف الطبي للطلبة الجدد بكلية الألسن 10 سبتمبر المقبل بمقر كلية التربية في الغردقة.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

1- 2 صورة بطاقة ترشيح

2- 2 صورة بطاقة شخصية

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها

4- 8 صور شخصية

5- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها

6- صورة بطاقة ولي الأمر.

وفي حالة وفاة ولي الأمر يتم إحضار شهادة الوفاة وصورة بطاقة الأم

7- نموذج (2) جند للذكور

8- نموذج (6) جند للذكور

9- دوسيه بلاستيك

موعد الكشف الطبي لطلبة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

كشف الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» عن أن موعد الكشف الطبي للطلبة الجدد لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة 11 سبتمبر المقبل بمقر كلية التربية بالغردقة.

الأوراق المطلوبة:

1- 3 صورة بطاقة ترشيح

2- 8 صورة بطاقة شخصية

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + (2) صورة منها

5- أصل شهادة الثانوية العامة +4 صورة منها

6- 3 صورة بطاقة ولي الأمر

7- نموذج 2 جند للذكور

8- نموذج 6 جند للذكور

9- دوسيه بلاستيك