يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم إلي معرفة مؤشرات تنسيق كلية ألسن علمي علوم 2023 خاصة وأن الكلية تحظى بإقبال شديد من طلاب العلمي والأدبي.

مؤشرات تنسيق كلية الألسن بالجامعات الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، نسب ومؤشرات النجاح في الثانوية العامة، وجاءت متشابهة مع العام الماضي، مما يجعل تنسيق هذا العام مقارب للعام الماضي، وجاء تنسيق الألسن العام الماضي كالآتي:

- ألسن كفر الشيخ 351 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة.

- ألسن عين شمس 338 درجة.

- ألسن الفيوم 337 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة.

- ألسن بني سويف 333 درجة.

- ألسن المنيا 332 درجة.

- ألسن سوهاج 331 درجة.

- ألسن أسوان 330 درجة.

- ألسن الأقصر 329 درجة.

وتستعرض الوطن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الألسن بمختلف الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة وهي كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة.

- صور شخصية.

- بطاقة ترشيح التنسيق.

- شهادة ميلاد للطالب وصورة لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.