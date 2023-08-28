كيف استخدمت دول المغرب العربي الذكاء الاصطناعي في السيطرة على حرائق الغابات؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا ببرنامج «حديث المغرب العربي» الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، عن حرائق الغابات بدول المغرب العربي.

تصاعد درجات الحرارة في المنطقة

وجاء في التقرير أنه: «في الأسابيع الأخيرة لم تسلم دول المغرب والجزائر وتونس من ألسنة النيران مع تصاعد درجات الحرارة في المنطقة؛ ومع ذلك حاولت الدول الثلاث منع الحرائق، والوقوف على أسبابها وتسليح نفسها بشكل أفضل لمكافحتها مع العديد من أوجه التشابه في الوسائل المتبعة».

مكافحة الحرائق

وأضاف: «لمكافحة الحرائق نشرت الوكالة الوطنية المغربية للمياه والغابات خريطة للبلاد تحدد فيها المناطق المعرضة لخطر الحريق، حيث تقدم الوكالة الآن رسما بيانيا يحمل 3 ألوان، الأصفر والبرتقالي والأحمر، وفقا لاحتمال حدوث حريق الغابات».

وتابع: «مع استعانة المغرب في عام 2023 بالذكاء الاصطناعي أمكن عبر عمليات حسابية تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر، وبعيدا عن كونه استثناء في المغرب، فإن هذا النهج نفسه موجود في تونس التي طورت خطة وطنية لتحليل المخاطر تشمل جداول إحصائية ورسوم بيانية وخرائط تتيح لصانع القرار اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة القوى العاملة في الميدان لمكافحة الحرائق».