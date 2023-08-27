أستاذ اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعي تسبب في رفع نسبة البطالة عالميا

قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد، إن هناك عوامل كثيرة في أوروبا عموما واليونان خصوصا أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، واستغنت الشركات عن موظفيها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أثينا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في المقدمة تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت الأسعار فانخفض الاستهلاك وبالتالي القوى الشرائية فخفضت المؤسسات عمالتها.

خطورة تبعات جائحة كورونا

وأوضح أنه خلال أزمة كورونا على سبيل المثال، أغلقت كل مؤسسة من بين 3 مؤسسات أبوابها، كما أن الشركات اكتشفت طرق أخرى لتسيير العمل دون الاعتماد على الموظفين في وقت الإغلاق وحظر التجول خلال كورونا.

زيادة معدلات البطالة

وأوضح أن العديد من الشركات بدأت تستعمل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة، ولكن هناك مؤخرا نجاحات تحاول تغطية البطالة، مثل الاقتصاد الخدمي خاصة في الفترات السياحية، ولكن يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها.