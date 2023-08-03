«البنات تبدع».. جمباز وملاكمة بالصيف وكورسات لـ«المشغولات اليدوية»

مع انقضاء العام الدراسى وبدء موسم الإجازات الصيفية، تبحث بعض البنات عن الأنشطة والألعاب الرياضية التى تتوافق مع ميولهن لقضاء وقت ممتع فى ممارستها، وتهتم أخريات بكسر روتين الدراسة والامتحانات بممارسة هواياتهن المفضلة، أو الاجتماع مع العائلة لإجراء نقاشات ترفيهية وأحاديث حول المستقبل.

وتقضى أسماء محمود، صاحبة الـ20 عاماً، فترة الإجازة فى تعلم فنون المشغولات والحرف اليدوية، إذ تعلقت عيناها منذ الصغر بخيوط الكروشيه والمكرمية التى برعت جدتها فى حياكتها وصنع الأعمال الإبداعية منها، حتى قررت عندما بلغت العاشرة من عمرها أن تتقن تلك الفنون بالاستعانة بخبرات جدتها ومشاهدة الفيديوهات التعليمية على «يوتيوب».

«أسماء»: «بتعلم ديكوباج»

وحرصت «أسماء» مؤخراً على تعلم فن الديكوباج الذى يعتمد على استخدام الورق الملون فى صنع لوحات فنية على الخشب أو الزجاج، فضلاً عن استخدامه فى إعادة تدوير علب البلاستيك القديمة: «بتعلم فن الديكوباج علشان أستخدمه فى تزيين البيت وإعادة التدوير».

«فريدة»: بستمتع بوقتى وبحافظ على وزنى

أما فريدة على، 17 عاماً، فكانت رياضة السباحة هى ملاذ الراحة والمتعة لها، حيث انتظمت على دورات تعلم السباحة منذ بلغت 11 عاماً حتى أصبح حمام السباحة مكانها المفضل الذى تحب التردد عليه مع صديقاتها طوال فترة الإجازة، حسب تعبيرها، وقد ساعدها التمرين على تنظيم وقتها، من خلال الاستيقاظ باكراً ووضع جدول لمهام اليوم، بالإضافة إلى التزامها بنظام غذائى صحى يضمن لها أداء جيداً عند تعلم حركات ومهارات السباحة: «التمرين بيجبرنى ألتزم بعادات صحية مفيدة، وده بيخلى نفسيتى وحياتى أفضل»، كما أرجعت الفضل للسباحة فى حصولها على جسد ممشوق بعدما كانت تعانى من زيادة الوزن قبل انتظامها على التمرين.

وتبدع منار جمال الدين، 18 عاماً، فى إعداد وجبات طعام بنكهات جديدة ووصفات مبتكرة، إذ تحب استغلال فترة الإجازة فى دخول المطبخ مع أمها لتعلم كيفية إعداد الطعام وتزيين الحلوى، وتحرص على مشاهدة فيديوهات الطبخ التى يقدمها طباخون وشيفات من مختلف أنحاء العالم، حتى تتمكن فى نهاية الأمر من إعداد وصفاتها الخاصة.

واستجابت الأختان ريناد وريتال هانى (10 - 8 أعوام) لاقتراح والدتهما بممارسة إحدى الرياضات، بجانب الجمباز، بما يمكّنهما من الدفاع عن نفسيهما ضد أى خطر، فضلاً عن اكتسابهما الكثير من الفوائد الجسدية والشخصية، حسب حديث والدتهما ياسمين عماد، لـ«الوطن»، التى وضحت أنه بعد عدة مشاورات مع ابنتيها اختارتا البدء فى تعلم رياضة الملاكمة: «تعليم مهارات الدفاع عن النفس مهم جداً للبنات، هيديهم ثقة فى النفس».

وتستمتع رضوى جمال، 16 عاماً، بالتجول فى المولات والمراكز التجارية مع صديقاتها للتسوق وتجربة تناول الطعام فى المطاعم المختلفة التى تقدم الأكل الصينى والإيطالى والخليجى: «بحب أروح مطاعم جديدة مع أصحابى وأجرب أكلات عربية وأجنبية».