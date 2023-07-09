مديرية شباب السويس تكرم بطلة الجمهورية في جمباز الأيروبيك

كرمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، البطلة جودي محمد لحصولها على المركز الأول، في بطولة الجمهورية، للجمباز الأيروبيك للعام الجاري، والتي تخوضها تمثيلاً للمحافظة الباسلة.

واستقبل عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، اللاعبة جودي محمد أحمد الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، لتكريمها وذلك لحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية التي أقيمت تحت 11 سنة لهذا العام، والتي شهدت منافسة بين مختلف المحافظات، واستطاعت لاعبة السويس التغلب على منافسيها.

التكريم ينمي الانتماء لدى اللاعبين

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تكريم البطلات والأبطال من اللاعبين في كل المجالات، تنتهجه مديرية الشباب والرياضة بالسويس، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، في إطار حرص المديرية على دعم الرياضة والرياضيين في السويس، إيمانا منها بأن الرياضة تعزز من قيم الولاء والانتماء، لدى اللاعبين وأنها أحد الآليات التي تبني الشخصية المصرية، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.