مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول في جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض، اعتبارا من السبت2 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبراي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.

استمارة الكشف الطبي

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه جرى تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي، ويستطيع الطلاب والطالبات معرفة مواعيد الكشف.

توفير الرعاية الصحية

أشار إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم، موضحا أنه جرى توفير كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم.