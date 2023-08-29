رئيس جامعة طنطا: نسعى لترشيد استهلاك المياه ودعم المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة الدائم على تحقيق التعاون الكامل مع المحافظة في دعم وإبراز جهود الدولة التنموية للمواطنين والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مؤكداً أهمية مشاركة طلاب الجامعة في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لتعميق مبادئ الانتماء، وتمكينهم من امتلاك المعرفة والوعى بما تشهده مصر من بناء وتطوير حقيقي على كافة المستويات.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتخصيص موازنة لمشروعات ترشيد الكهرباء وتنقية المياه للوصول إلى جامعة طنطا جامعة صديقة للبيئة، وترتيب الجامعة في التصنيف العالمي.

ربط المنظومة الإلكترونية لحوكمة الأداء المؤسسي

قدم الدكتور محمد الششتاوى مدير وحدة التصنيف الدولي، عرضاً تناول خلاله الخطة المقترحة لتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية والإجراءات التي ستتخذها الجامعة وكلياتها ووحداتها من أجل تحقيق مركز متميز ومتقدم، كما جرى عرض مجموعة من التوصيات، من أبرزها تحديد منسق من كل كلية للعمل مع الوحدة لإنجاز المستهدف، وربط المنظومة الإلكترونية لحوكمة الأداء المؤسسي بقواعد بيانات وحدة التصنيف، وتحديث وتطوير المواقع الإلكترونية للوحدات والمراكز بالكليات باللغة الإنجليزية.