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«جامعة طنطا» تستعد لإطلاق 19 برنامجا جديدا.. أهمها «هندسة الذكاء الاصطناعي»

كتب:

يارا أشرف
12:19 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جامعة طنطا

جامعة طنطا

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة لإطلاق 19 برنامجا جديدا لأول مرة، أهمها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج الهندسة الطبية الحيوية، مشيرا إلى أنّ برنامج الذكاء الاصطناعي جاء بالاشتراك مع جامعة برادفورد الإنجليزية، لذلك استغرق إطلاقه 4 سنوات، كما أنّ برنامجي الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي سيحدثان تغييرا جوهريا في سوق العمل بوسط الدلتا.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ برنامج الذكاء الاصطناعي مهم للغاية، وجامعة طنطا تمتلك أحد أحدث الروبورت في مجال الذكاء الاصطناعي بالعالم، والذي افتتحه وزير التعليم العالي منذ 3 شهور، فضلا عن مجموعة من المعامل المتخصصة في هذا المجال.

 برنامج الذكاء الاصطناعي

وتابع أنّ «برنامج الذكاء الاصطناعي مفتوح أمام الطلاب الحاصلين على السنة الإعدادية التمهيدي بكلية الهندسة، إذ يقدم خريجين متميزين في هذا الصدد، مثل مجال الهارد وير والروبوت، فضلا عن هندسة المنظمات الذكية»، مشيرا إلى أنّ البرنامج سيخدم الطلاب ويعيدهم لسوق العمل الجديد خلال السنوات المقبلة.

برنامج الهندسة الطبية الحيوية

أكد «زكي»، أهمية برنامج الهندسة الطبية الحيوية، كونه له علاقة وطيدة بالأجهزة الطبية التي تعمل بالمنظومات الذكية متقدمة للغاية، مشيرا إلى أنّ البرنامج لا يوجد منه في مصر إلا 2 أو 3 بالجامعات الحكومية.

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بقلم يارا أشرف