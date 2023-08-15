«حاسبات ومعلومات طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار «أطفال علماء لمستقبل أفضل»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

منح الأطفال المشاركين بالبرنامج الفرصة للتطوير

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم لمنح الأطفال المشاركين بالبرنامج الفرصة لتطوير مهارات البحث والتعلم والتفكير العلمي والنقدي والإبداع وحل المشكلات، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تتيح الأنشطة التعليمية والتدريبية المتميزة بشكل مبسط لطلابها لتنمية وتطوير مهارات الأطفال المشاركين باعتبارهم بناة المستقبل، ودعم المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وتشجيع الأطفال المهتمين بالعلوم، وبالبحث العلمي، والتكنولوجيا والابتكار.

مجال الذكاء الاصطناعي

وأضافت الدكتورة نانسي الحفناوي عميد الكلية، أن اليوم تضمن تنظيم ورشة عمل لتدريب الأطفال على عدد من الأنشطة الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت الدكتورة عايدة نصر شرحا حول مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في حياتنا اليومية، وقامت المهندسة بسمة الشرقاوي بشرح أداة pictoblox لإنشاء برامج هاتف ذكية للتعرف على المشاعر سواء حزينة أو سعيدة من خلال الوجه، كما قامت أيضا بتدريب الأطفال لعمل تطبيق آخر للتعرف على الأشياء المختلفة، حيث يتم عرض صورة، وذلك من خلال ما يسمى object detection.

وتابع الدكتور عبدالله خضر، المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، أن برنامج جامعة الطفل يستهدف اكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين لتنمية مهاراتهم وغرس قيمة العمل والحس الوطني والإبداعي لديهم، وذلك من خلال توسيع مداركهم وتهيئتهم لمواكبة التطور في كافة المجالات من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.