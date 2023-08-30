«الأرصاد» تعلن موعد ذروة ارتفاعات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.. (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وسيكون ذروة ارتفاعات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا بتأثير منخفض الهند الموسمي، حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادم مع امتداد منخفض الهند الموسمي من على البحر المتوسط محملة بكميات بخار الماء.

امتداد مرتفع جوي سيعمل على حبس الرطوبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في نسب الرطوبة، وفي طبقات الجو العليا يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وأيضا ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع في قيم الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «لدينا ارتفاع في قيم الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط نهارا».