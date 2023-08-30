«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ووجود هدوء نسبي للرياح، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن ارتفاع درجات الحرارة تتراوح بين 2-3 درجات في جميع المحافظات، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة بسبب بخار الماء القادم من على سطح البحر المتوسط بسبب تأثير مرتفع العروض الأوسطي، كما يعمل منخفض الهند الموسمي على رفع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الخميس خلال الـ48 ساعة المقبلة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجة الحرارة أول أيام سبتمبر

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة أول أيام شهر سبتمبر، جاءت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.