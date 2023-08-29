«الأرصاد الجوية»: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الـ48 ساعة المقبلة

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أكثر من المعدلات الطبيعية، والساحل الشمالي سيكون به الارتفاع بدرجة أو درجتين، والإحساس بنسب الرطوبة يكون أكبر.

زيادة الإحساس بالرطوبة الفترة المقبلة

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»: «بالفعل توجد رطوبة ولكن سيتم ارتفاعها بمعدل أكثر وسيتم الإحساس بها طوال شهر أغسطس، ووجود نشاط رياحي بالفترة السابقة كان بسبب وجود تقارب بين منخفض الهند الموسمي مع الكتل الهوائية من مرتفع العروض الوسطى».

مرتفع جوى لطبقات الجو لمدة 48 ساعة

وتابع أنه بدءا من الغد ولمدة 48 ساعة، يكون هناك مرتفع جوي لطبقات الجو العليا ونشهد ارتفاعا مؤقتا وطفيفا لأنه منذ يوم الجمعة نعود للمعدلات الطبيعية من درجات الحرارة والرطوبة، وتكون أعلى درجة حرارة على القاهرة 37 درجة مئوية، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية من 34 إلى 35 درجة حرارة مئوية.