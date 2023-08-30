«الأرصاد» تحذر من طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء.. «ذروة الموجة»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس في ساعاته الأخيرة، قرر وداع صيف 2023 بطقس شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بسبب الكتل الهوائية الشديدة الحرارة القادمة من المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي زاد من الشعور بحرارة الطقس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثير مرتفع العروض الأوسطي القادم على سطح البحر المتوسط، محملا ببخار الماء.

ارتفاع مؤقت في الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن ارتفاع الحرارة سيكون مؤقتا لمدة 48 ساعة فقط، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، حيث تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى في الظل 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، وتصل لـ45 درجة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة: 35 - 38.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 35 - 37.

- دمنهور: 34 - 36.

- وادي النطرون: 35 - 37.

- كفر الشيخ 33 - 36

- المنصورة 37 - 38

- الزقازيق 36 - 38

- شبين الكوم 35 - 38

- طنطا 38 - 38

- دمياط 32 - 38

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 35- 38

- العريش 31 - 34

- رفح 31 - 34

- رأس سدر 47- 39

- نخل 36- 38

- كاترين 35 - 37

- الطور 34 - 37

- طابا 36 - 39

- شرم الشيخ 38 - 40

- الإسكندرية 32 - 35

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 39 - 41

- رأس غارب 37 - 39

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 39 - 42

- مرسى علم 38 - 40

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 36 - 39

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 36 - 38

- المنيا 37 - 39

- أسيوط 37 - 39

- سوهاج 40 - 42

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 42 - 43

- الوادي الجديد 41 - 42

- أبو سمبل 41 - 42.