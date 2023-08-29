لماذا حذرت «الأرصاد» من طقس الأيام المقبلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وبداية سبتمبر المقبل.

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد هذه الأيام ارتفاعات في نسب الرطوبة بشكل كبير، وارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بنحو من 2 إلى 3 درجات، لتسجل العظمى 36 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى في الظل.

كما أعلنت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوب بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، تعمل على ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، يعتبر عامل رئيس في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، الذي سيكون على مدار هذا الأسبوع، موضحة أن يومي الأربعاء والخميس يشهدان ارتفاع آخر مؤقت في درجات الحرارة؛ لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

شبورة مائية

ونصحت منار غانم المواطنين، بتجنب أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، وارتداء واقيات للرأس والحرص على تناول الكثير من المرطبات والسوائل، والقيادة بحذر لا سيما خلال فترة الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.