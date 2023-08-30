مستشار الرئيس لشؤون الصحة يكشف معلومات مهمة عن متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن تحور الفيروسات التنافسية والتي تصيب الجهاز التنفسي «طبيعية» جدًا، ويمكننا القول أن الفيروس بتخرج منه متحورات أولًا بأول حتى يستطيع الفيروس البقاء.

فيروس كورونا خرجت منه متحورات كثيرة

وأضاف خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز» أن فيروس كورونا خرجت منه متحورات كثيرة، كما أن المتحور الجديد، يعد أكثر انتشارًا ويصيب عدد أكبر من الأشخاص، مشيرًا إلى أن الحالات قليلة ودرجة الخطورة قليلة.

أما عن الأعراض، أشار إلى أنها تتشابه كثيرًا مع أعراض البرد مع إمكانية وجود رشح أو عطس، ووجود تكسير وآلام في الجسم، ومن الممكن حدوث مضاعفات لبعض الأشخاص منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر وضعف المناعة.

هل توجد حالات خطيرة مصابة بالمتحور الجديد في مصر؟

وتابع: « معظم الحالات تحتاج خافض للحرارة، ونوصي باستخدام عدد أقراص من الباراستامول بما يتناسب مع الحالة، وفي حالة حدوث مضاعفات يمكن استشارة الطبيب المعالج، وفي مصر الحالات بسيطة للغاية ومفيش انتشار وبائي، ولا توجد حالات خطيرة أو وفيات حتى اللحظة»، موضحا أنه لابد من الإجراءات الوقائية الإحترازية وتجنب التقارب الشديد والتجمعات المستمرة كنوع من الوقاية.

أما عن الشخص المصاب بالفيروس، يجب على المكوث فى المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأقل وعدم السماح للآخرين، باستخدام أدواته الشخصية والمناديل الورقية لا تنقل العدوى، وفي حالة الخروج من المنزل تجنب استخدام المواصلات العامة.