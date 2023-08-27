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«السفيرة عزيزة»: لا صحة لتأجيل موعد الدارسة بسبب متحور كورونا الجديد

كتب:

مريم جاد
04:53 م | الأحد 27 أغسطس 2023
برنامج السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة

قالت سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بسبب متحور كورونا الجديد.

وزارة التعليم تطبق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»: «موعد العام الدراسي الجديد 30 سبتمر وتستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيق خطة وقائية احتياطية لمتحور كورونا الجديد».

تعليمات الوقاية بالمدارس

وتابعت أن هناك خطة وقائية بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

 

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