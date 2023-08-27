مساعد وزير الصحة: لا تعطيل للدراسة أو إجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور الجديد لكورونا «إيجي 5» من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، لكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفا.

لا داعي للقلق

أضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، لا داعي للقلق نهائيا، ولا يوجد تعطيل للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا لأنه ضعيف.

وأكد، أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعا: «عاوزين الناس تكون مطمئنة، ووزارة الصحة قادرة انها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة».

الحالتان المصابتان بالمتحور الجديد

وحول إصابة 2 بالمتحور الجديد، قال: «تم تسجيل حالتين وتم علاجهم، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محاج أي قلق أو إجراءات احترازية».