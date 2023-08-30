رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. خطوات بسيطة للاستعلام عن جامعتك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق، عن ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 - 2024، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق والناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، مساء أمس الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، وذلك عن طريق الدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 تم الإعلان عنه بعد أن استغراق 5 أيام متتالية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وللدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من هنـــــــــــا.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. خطوات البحث

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، خطوات الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وهي:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة تقليل الاغتراب 2023 www.tansik.egypt.gov.eg .

- القيام باختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

- انقر على استعلام.

- ستظهر لك نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عند ظهورها.

اليوم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضحت التعليم العالي، أن اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، سيتم الإعلان عن فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2022 - 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.