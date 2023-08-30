«الأورمان» تنظم معرضا لتوزيع ملابس بالمجان في 3 قرى بالغربية

نظمت جمعية الأورمان، معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقري أبشواي الملق وعزبة النزلة والركن بمركز قطور في الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الأسر الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، في بيان صحفي، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين جرى استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تجرى وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، مؤكدًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر.

توزيع مساعدات

وأضاف أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان تمامًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات.