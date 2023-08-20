هدى رشوان: الرئيس مهتم بحقوق الإنسان و«حياة كريمة» جعلت البيوت مليئة بالطاقة الإيجابية

أشادت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، بقرار العفو الرئاسي الأخير، مؤكّدة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف حقوق الإنسان، مضيفة أن «رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته للإفراج عن 30 من المحكوم عليهم نهائيًا ومن بينهم أحمد دومة، وهذا قرار رائع ولاقى ترحيبًا شديد للغاية في الأوساط السياسية كلها على مستوى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فضلًا عن البرلمانيين»، متابعة أنَّ «حقوق الإنسان وصلت لكل بيت في مصر في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي».

قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين لاقى ترحيبًا من الجميع

وأكّدت «هدى رشوان»، خلال حوارها مع برنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أهمية دور قرارات لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني على أرض الواقع، مشيرة إلى أنَّ الجهود الكبيرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد جعلت ملف حقوق الإنسان في نصب أعين الجميع.

«حياة كريمة» ليست مجرد كلام ولكنها فعل على أرض الواقع

وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أوضحت مدير تحرير جريدة «الوطن»: «حياة كريمة ليست مجرد كلام ولكنها فعل على أرض الواقع، وهي عبارة خطة زمنية وتنفيذية، ففي قطاع التعليم تمّ تنفيذ 99% من الخطة، بينما قطاع المجتمعات الخدمية 98%، أما قطاع الإسعاف 96%، والطرق الداخلية 90%»، مشيرة إلى أنَّ حياة كريمة غيرت القرى والنجوع الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا على أرض الواقع، وجعلت البيوت مليئة بالطاقة الإيجابية.

وأكملت: «مبادرة ابدأ لا تترك قرى حياة كريمة إلا بعد توفير كل احتياجات القرى ومستلزماتها، إذ أنَّ بعض تلك القرى أصبحت خالية من البطالة، فالمبادرة لا تنمي البنية التحتية فقط بل تعمل على تنمية الإنسان نفسه من خلال توفير سكن لائق وفرصة عمل»، لافتة إلى أنَّ جهود حياة كريمة في تنمية معيشة الإنسان ستنعش الحياة وبالتالي لا يلجأ المواطنون بالهجرة الداخلية.

وعن جلسات الحوار الوطني، أشارت هدى رشوان إلى أنَّ عدد المشاركين بالحوار الوطني على مدار 6 أسابيع جلسات عامة وأسبوعين جلسات متخصصة بلغ 7 آلاف مشارك من جميع الأطياف والقوى السياسية المختلفة، موضحة أنَّ عدد جلسات الحوار الوطني 44 جلسة مقسمة بين الثلاث محاور على النحو التالي: 16 جلسة للمحور السياسي، و13 جلسة للمحور الاقتصادي، و15 جلسة للمحور المجتمعي، موضحة أنَّ الحوار الوطني أحدث حراكًا سياسيًا غير مسبوق، هدفه الرئيسي تحقيق مصلحة مصر في النهاية بكل المجالات.

وبالنسبة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، استطردت أنَّ مدينة العلمين الجديدة أحدثت بهجة كبيرة على مستوى الوطن العربي، إذ تضم أفضل البحار عالميًا بلا منازع، مشيدة بتنظيم الحفلات التي تراعي جميع الأذواق، إذ كان هناك حفلة للموسيقار عمر خيرت، وفرقة مسار إجباري، ومن المقرر انطلاق حفلة لفرقة «كايروكي» بالأسبوع المقبل.