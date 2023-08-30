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إقبال كبير على قافلة 100 يوم صحة في البيسري بأسيوط

كتب:

عمرو صالح
03:49 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
جانب من القافلة

جانب من القافلة

شهدت محافظة أسيوط اليوم وجود قوافل لحملة 100 يوم صحة للكشف المجاني على كل المواطنين «صغط، سكر، سكر تراكمي، دهون ثلاثية، باطنة»، بالإضافة إلى عيادات متنقلة لتحديد النسل وتنظيم الأسرة والوعي للسيدات بمنطقة البيسري وغرب البلد.

وجاء ذلك بمشاركة حزب الشعب الجمهوري، الذي قدم شبابه جميع الخدمات للمرضى من الأهالي ومساعدة كبار السن والأطفال وتقديم جميع سبل الراحة للمقبلين على الحملة وتنظيمها بشكل جيد.

ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي في منطقة البيسري، ووصل عدد الحالات إلى أكثر من 500 خلال يوم واحد.

ويأتي ذلك في إطار دعم الحزب للمبادرات الصحية التنموية التي تنفذها الدولة والتي من شأنها تقديم أفضل خدمة لمواطني شعب أسيوط وذلك تحت إشراف السيد عبدالصبور أمين عام الحزب بالمحافظة، وماهر عطية هاشم أمين التنظيم، وأحمد حمدي الكيلاني رئيس لجنة المشروعات بالمحافظة.

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