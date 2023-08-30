رئيس تحرير الوطن يُشيد بانفراد «اليوم السابع» عن فيلم «الناصر»: يُعيد للصحافة مكانتها وقيمتها

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بالموضوع المنشور في جريدة «اليوم السابع»، عن سيناريو بخط يد الكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

انفراد جريدة اليوم السابع

وأضاف رئيس تحرير الوطن، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ جريدة «اليوم السابع» انفردت بنشر ملامح سيناريو فيلم عن صلاح الدين الأيوبي من الجانب الرومانسي في شخصيته، وهو مشروع فني لم يُترجم إلى عمل على الشاشة، وكتبه «صاحب نوبل» للفنان الراحل فريد شوفي، وروى فيه نجيب محفوظ قصة حب عاشها الناصر صلاح الدين، كما أبرزت «اليوم السابع» في انفرادها، عشق الناصر صلاح الدين لمصر، وعدله مع شعبها، ومواجهته لخونة البلاد في وقته.

قيمة الانفراد الصحفي

وقال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إنّ انفراد «اليوم السابع» يُعيد لمهنة الصحافة هيبتها، ومكانتها، وقيمتها، كما يذكرنا جميعًا بقيمة الانفراد الصحفي، موجّها الشكر للزميل الصحفي أحمد منصور، صاحب الانفراد، وعلا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.