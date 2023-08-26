مصطفى عمار: الفنان المصري يسيطر ويتألق في كل مكان

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إننا تابعنا مهرجان القاهرة للدراما، وكم التكريمات التي حصلت عليها شركات الإنتاج المتعاونة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سيطرة تامة ومطلقة لشركة «ميديا هاب» والمنتج محمد السعدي الذي حصد أغلب جوائز المهرجان.

الفنان المصري مسيطر ومتألق في أي مكان

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الفنان المصري في أي عاصمة عربية هو الوحيد الذي يسيطر ويتألق في أجواء من البهجة والسعادة، ففي جدة نرى الفنان المصري مسيطرا، وفي لبنان نجد الهضبة عمرو دياب يقيم حفلاً ولا أروع.

الفن المصري ترك بصمة في كل مكان

وأشار إلى أن قوة مصر الناعمة هي سفير فوق العادة للفن المصري من المحيط للخليج سواء في العلمين أو جدة أو بيروت أو القلعة، الفن المصري في كل مكان ترك بصمة.