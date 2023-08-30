«مياه الجيزة» تواصل الأنشطة التوعوية بقرى «حياة كريمة»

يواصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ أنشطة التوعية المائية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، أن الهدف من تلك الأنشطة تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي لكافة المواطنين.

تطوير المهارات والسلوكيات الإيجابية لذوي الهمم

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه في إطار جهود الشركة في تعزيز دورها المجتمعي وتواصلها الفعال مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الصف، نفذ فريق التوعية عدة أنشطة توعوية تهدف إلى تطوير المهارات والسلوكيات الإيجابية لذوي الهمم عن طريق رسائل مبسطة.

التوعية بأهمية استخدام السلوكيات الصحيحة تجاه المياه

وأوضح «بدوي»، أن الأنشطة والفعاليات تضمنت «مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية وتوزيع هدايا رمزية للأطفال وورش رسم وتلوين»، جميعها تستهدف التوعية بأهمية استخدام السلوكيات الصحيحة وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه المياه.

ولفت إلى أن مركز شباب الصف، شهد العديد من الأنشطة التوعوية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تناولت ندوة توعوية للحث على أهمية الحفاظ على المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة تهدف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه، وتوزيع مطبوعات التوعية المائية.