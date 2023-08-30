«حياة كريمة» تسلم 22 «كشك» و71 قرضا للأسر الأكثر احتياجا في الغربية

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على دعم المواطن المصري الأكثر احتياجا، وتحقيقا لذلك الهدف، حرصت «حياة كريمة» على تناول الجوانب الحياتية المختلفة التي تهم المواطن، كالصحة والتعليم والإسكان، والمرافق، ومن أبرزها التمكين الاقتصادي.

تسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للأهالي

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تمكين الأكثر احتياجا اقتصاديا، أوضحت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم تسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للأهالي الأكثر احتياجا في محافظة الغربية.

بالإضافة إلى الأكشاك، وزعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوزيع قروض من أجب تنمية الحرف والمشروعات الصغيرة للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء محافظة الغربية.

التخفيف عن الأهالي الأكثر احتياجا

ووصل عدد القروض التي قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليمها للأهالي إلى 71 قرض حسن لصالح المشروعات منتهية الصغر، فضلا عن 22 مشروع كشك، وذلك بهدف التخفيف عن الأهالي الأكثر احتياجا وكذا تمكينهم اقتصاديا وتوفير مصدر دخل ثابت لتلك الأسر.

ولم تكن محافظة الغربية هي المحافظة الأولى التي تصل إليها تلك المبادرة التابعة لحياة كريمة، فمن قبلها تواجدت المبادرة في محافظة الفيوم، محافظة بني سويف، محافظة الدقهلية، ومحافظة مطروح.

جدير بالذكر أنَّ فاعليات التمكين الاقتصادي تلك تأتي بالتعاون بين حياة كريمة وجمعية الأورمان الخلفية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.