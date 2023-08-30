«حياة كريمة» تطلق فعاليات مبادرة «خطى» بسوهاج لدعم ذوي الهمم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. فعاليات مبادرة خطى بمحافظة سوهاج لدعم ذوي الهمم».

المؤسسة تواصل إطلاق مبادراتها بينها «خطى»

وذكر التقرير، إنه في ظل الدور التنموي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة ذوي الهمم، واصلت المؤسسة إطلاق مبادراتها لتأتي مبادرة خطى بمحافظة سوهاج لتستهدف نحو 58 مواطنا من ذوي الهمم لدعمهم وتوفير كراسي متحركة لهم.

مبادرة خطى بدأت في المنوفية والأقصر

وبدأت مبادرة خطى في المنوفية، ثم الأقصر، ومحافظة سوهاج لتدعيم ذوي القدرات الخاصة بـ58 كرسي كهربائي، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة عبر قاعدة بيانات.

مؤسسة حياة كريمة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم

وعبر المواطنون عن سعادتهم بفعاليات المبادرة بكلمات شكر وفرحة كبيرة، خاصة أن مؤسسة حياة كريمة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ودعمهم بشتى الطرق عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية.